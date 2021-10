Mario Sconcerti è durissimo | “ma che squadra è diventata la Juve?”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lantus ha messo a segno la quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta considerando anche il successo in Champions League contro il Chelsea. I bianconeri sono in grado di tornare a lottare per lo scudetto, ma il gioco dellanon convince. Il giornalistaè statoin un editoriale pubblicato per il Corriere della Sera. “Ma chela? Dov’ è l’Europa, il segno di una diversità, la semplice bellezza del calcio? Ha fatto un gol con un rimpallo di testa, non ci sono stati altri interventi. Tanti errori tecnici, nessuna grandezza, nessun sintomo di miglioramenti reali. Quando finirà? Dove pensa seriamente di arrivare Allegri con questa formula magra? Intanto il distacco di Napoli e Milan su ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Sconcerti

'Allegri, ma se giochi così dove pensi di arrivare?'. Firmato, nel suo editoriale sul Corriere della Sera . L'opinionista critica la Juventus nonostante la vittoria contro la Roma : una gara 'tesa, nervosa, confusa, non bella. Pochi i tiri in ...: 'Il Milan si fa preferire per armonia generale, il Napoli ha Osimhen che è devastante, uno come lui non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta's crive sul Corriere della Sera a proposito dell'ultimo turno di campionato di Serie A. oltre a Juve - Milan , al Napoli ed a Osimhen . Queste le parole del giornalista: SU JUVENTUS - ...Questo, secondo Mario Sconcerti, il difetto principale palesato dall'Inter di Simone Inzaghi all'Olimpico. 'Nell'Inter all'Olimpico contro la Lazio non ho trovato personalità. Una mancanza di personal ...La Juventus ha messo a segno la quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta considerando anche il successo in Champions League contro il Chelsea. I bianconeri sono in grado di tornare a lotta ...