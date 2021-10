Luca Hernandez ha 10 giorni per entrare in carcere. A meno che.. (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il difensore francese del Bayern Monaco Lucas Hernandez, condannato per non aver rispettato i limiti dopo una violenza domestica, ha tempo fino al 28 ottobre per entrare volontariamente in prigione in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il difensore francese del Bayern Monaco, condannato per non aver rispettato i limiti dopo una violenza domestica, ha tempo fino al 28 ottobre pervolontariamente in prigione in ...

Advertising

ETGazzetta : Luca Hernandez: tempo 10 giorni, poi dovrà entrare in carcere. A meno che... #Bayern - ATPChallLive : Luca Castelnuovo (SUI) vs [6] Juan Alejandro Hernandez (MEX): - Tiziano35908530 : RT @PapagniGrace: @Adnkronos Smettetela con queste cazzate cribbio!! Giocatore del Milan Theo Hernandez preso COVID Gennaio 2021 vaccinato… - PapagniGrace : @Adnkronos Smettetela con queste cazzate cribbio!! Giocatore del Milan Theo Hernandez preso COVID Gennaio 2021 vacc… - luca_taz : @Liguglia E il mandato di arresto non è per Lucas ma per Theo Hernandez -