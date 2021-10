Kourtney Kardashian sposa Travis Barker | ecco il suo anello

(Di lunedì 18 ottobre 2021)si! Negli ultimi mesi come sappiamo a far discutere è stata la vita sentimentale di. Dopo la fine del matrimonio con Scott Disick infatti, avvenuta nel 2015, quest’anno la modella ha ritrovato finalmente l’amore, stavolta al fianco di, batterista dei Blink-182. Fin dal primo momento la relazione tra L'articolo proviene da Novella 2000.

Travis Barker esono fidanzati. La sorella di Kim ha pubblicato su Instagram alcune foto che ritraggono lei e il compagno sulla spiaggia, circondati da un cuore di rose rosse e da candele. " Per ...e Travis Barker si sposano ! Nella notte, ora italiana, sono spuntate su Instagram le foto della romantica proposta di matrimonio della maggiore delle. Travis non ha ...L’attrice e modella ha condiviso il momento attraverso un post sul suo profilo Instagram. E spunta anche un anello con diamante da capogiro ...Kourtney Kardashian ha ricevuto la proposta di matrimonio da Travis Barker. A mostrare l’anello di fidanzamento sui social non è stata però la futura sposa, ma la sorella Kim Kardashian: in una storia ...