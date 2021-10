Juventus-Roma, la posizione dell’AIA sull’episodio del rigore: “è un errore-non errore” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Daniele Orsato non sarà fermato: è la posizione presa dell’AIA sull’episodio del rigore in occasione della partita di campionato tra Juventus e Roma, conclusa sul risultato di 1-0 con il gol di Kean. Al 44? la squadra di Mourinho va in gol con Abraham, ma precedentemente Orsato aveva fischiato un calcio di rigore per un contatto tra Szczesny e Mkhitaryan. L’arbitro non concede il vantaggio, ma fischia il rigore, poi sbagliato da Veretout. La mancata norma del vantaggio è stata ritenuta penalizzante dai vertici arbitrali ma è stato considerato un “errore-non errore”. La Roma è stata penalizzata dall’episodio, ma l’AIA non se la sente di bocciare la direzione di gara di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Daniele Orsato non sarà fermato: è lapresadelin occasione della partita di campionato tra, conclusa sul risultato di 1-0 con il gol di Kean. Al 44? la squadra di Mourinho va in gol con Abraham, ma precedentemente Orsato aveva fischiato un calcio diper un contatto tra Szczesny e Mkhitaryan. L’arbitro non concede il vantaggio, ma fischia il, poi sbagliato da Veretout. La mancata norma del vantaggio è stata ritenuta penalizzante dai vertici arbitrali ma è stato considerato un “-non”. Laè stata penalizzata dall’episodio, ma l’AIA non se la sente di bocciare la direzione di gara di ...

