Indian Wells, Norrie vince ed entra in lotta per le Atp Finals (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cameron Norrie vince Indian Wells battendo in rimonta Basilashvili. Il britannico fa un balzo in avanti nella Race e sorpassa Sinner L’edizione 2021 di Indian Wells alla fine è andata a Cameron Norrie. Per il 26enne britannico si tratta del secondo titolo in carriera, dopo che aveva vinto il primo in Messico lo scorso luglio. E’ stata un’edizione anomala quella del torneo californiano, già privo in partenza dei big three e di Thiem, vincitore nel 2019. Nel corso del torneo tutti i cosiddetti “big” sono stati eliminati uno dopo l’altro, ovvero i vari Zverev, Tsitsipas, Medvedev e Berrettini. Ad approfittarne sono stati Norrie e Basilashvili, che hanno raggiunto un’ispettata ma meritata finale. A trionfare alla fine è stato il britannico, che si ... Leggi su zon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cameronbattendo in rimonta Basilashvili. Il britannico fa un balzo in avanti nella Race e sorpassa Sinner L’edizione 2021 dialla fine è andata a Cameron. Per il 26enne britannico si tratta del secondo titolo in carriera, dopo che aveva vinto il primo in Messico lo scorso luglio. E’ stata un’edizione anomala quella del torneo californiano, già privo in partenza dei big three e di Thiem, vincitore nel 2019. Nel corso del torneo tutti i cosiddetti “big” sono stati eliminati uno dopo l’altro, ovvero i vari Zverev, Tsitsipas, Medvedev e Berrettini. Ad approfittarne sono statie Basilashvili, che hanno raggiunto un’ispettata ma meritata finale. A trionfare alla fine è stato il britannico, che si ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - TennisWorldit : Dalla vittoria ad Indian Wells al sogno Finals: Norrie racconta la sua ascesa - quotidianodirg : Badosa e Norrie conquistano l'edizione 2021 di Indian Wells - qnazionale : Indian Wells, i consigli di Badosa: “Non smettere di sognare, lavora sodo e non ascoltare chi ti mette pressione”- - SkySport : ?? SUCCESSO AD INDIAN WELLS ?? Cameron Norrie lo aveva previsto a inizio anno ?? 'Sarà una stagione straordinaria per… -