Idillio villereccio in onda su Rai 5

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La settimana di Rai 5 si apre con un’opera che andrà Inel pomeriggio, che risale al 1933. Si tratta si, dalla regia di Antonello Falqui, per la tradizione di Paola Ojetti. Stiamo parlando di un opera molto divertente, valida nel suo insieme. Protagonista della storia è una signorina apparentemente innocua, di circa trent’anni, che si imbatte per caso, durante un viaggio su un piroscafo in un uomo che non la calcola nemmeno di striscio. Più passando anonima, la donna vdwra l’impossibile per attirare la sua attenzione, imponendosi a quelkindivuduo che poi riuscirà a portare al matrimonio. La commedia si svolge su tre brevi dialoghi, che nella profondità, ripercorrono un po’ l’eterna contesa che c’è tra il mondo maschile e quello femminile. A rendere particolare ancor più la commedia i due protagonisti ...