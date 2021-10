Dipiazza | il sindaco highlander | conquistata Trieste per la quarta volta

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il primo turno sembrava tutto in discesa: forse nella storia della politica nessuno ha mai recuperato 16 punti percentuali di svantaggio. Invece Francesco Russo , per la primacandidato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dipiazza sindaco

Roberto, appoggiato da Lista Civicaper Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l'italia, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è stato confermatodi Trieste con il 51,29% per cento dei voti (38.816 votanti). Al ballottaggio ha superato Francesco ...Forza Italia , pur essendo il partito più piccolo della coalizione, è arrivata al ballottaggio a Trieste con un suo candidato, iluscente, e ha vinto in Calabria con Roberto Occhiuto". Il politologo Roberto D'Alimonte, appena una settimana fa, aveva profetizzato a ilGiornale.i t proprio il risultato che oggi è ...GENOVA - "C’è stato un buon successo nelle grandi città per il centrosinistra, anche laddove il centrodestra aveva dei buoni candidati per la verità. Credo che il centrosinistra abbia interpretato meg ...Ha votato meno di 1 elettore su 2. Il centrosinistra festeggia. A Trieste conferma per il candidato del centrodestra. Gualtieri: "Inizia un lavoro per rilanciare Roma". Savona torna al centrosinistra.