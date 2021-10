De Ligt, nessuna lesione. Ma resta in dubbio per lo Zenit (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matthijs de Ligt questa mattina ha svolto un lavoro differenziato sul campo, dopo aver sostenuto gli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore olandese resta in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matthijs dequesta mattina ha svolto un lavoro differenziato sul campo, dopo aver sostenuto gli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore olandesein ...

