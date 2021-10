Clamoroso Mauro Icardi | rompe il silenzio e smentisce tutto sulla rottura con Wanda

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In queste ore il calciatore ha voluto mandare un segnale alla moglie,Nara.Nara sono in queste ore i protagonisti di una turbolenza familiare che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Mercato Inter :Icardi potrebbe ritornare in nerazzurro. L'ipotesi rimbalza da di ieri, domenica 17 ottobre, dopo l'articolo de La Repubblica. La moglie di Icardi, Wanda Nara, ha dato notizia di una possibile ......Icardi starebbe pensando a unritorno all'Inter. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, l'attaccante argentino vorrebbe tornare a Milano per stare vicino alle figlie. CLICCA QUI ...Mauro Icardi è passato ufficialmente al Paris Saint Germain eppure stando alla stampa spagnola sarebbe potuto finire al Barcellona. Dopo una lunga telenovela si è chiusa definitivamente ieri l’avventu ...L'attaccante argentino potrebbe ritornare alla Pinetina a prescindere dal rapporto con Wanda Nara. Il calciatore, in permesso, è stato a MIlano ...