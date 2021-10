Chi è Carolina Crescentini, la PM Piras de I bastardi di Pizzofalcone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre tornano su RaiUno in prima serata I bastardi di Pizzofalcone, con una nuova puntata intitolata Sangue. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, sempre più affezionato all’Ispettore Lojacono e compagni. Al fianco di Alessandro Gassmann nel cast della serie, che dal 2017 ottiene un successo dopo l’altro, c’è anche Carolina Crescentini, che interpreta il ruolo di Laura Piras, l’affascinante PM innamorata dell’Ispettore. Nata a Roma nel 1980, l’attrice ha frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, per poi studiare al Centro sperimentale di cinematografia della Capitale, dove si diploma nel 2006. Il suo esordio al cinema avviene nello stesso anno, quando recita in H2Odio di Alex Infascelli. Ma la grande occasione arriva nel 2007, quando Carolina prende ... Leggi su diredonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre tornano su RaiUno in prima serata Idi, con una nuova puntata intitolata Sangue. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, sempre più affezionato all’Ispettore Lojacono e compagni. Al fianco di Alessandro Gassmann nel cast della serie, che dal 2017 ottiene un successo dopo l’altro, c’è anche, che interpreta il ruolo di Laura, l’affascinante PM innamorata dell’Ispettore. Nata a Roma nel 1980, l’attrice ha frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, per poi studiare al Centro sperimentale di cinematografia della Capitale, dove si diploma nel 2006. Il suo esordio al cinema avviene nello stesso anno, quando recita in H2Odio di Alex Infascelli. Ma la grande occasione arriva nel 2007, quandoprende ...

