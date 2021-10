C' è un processo a Miami che terrorizza Maduro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Raccomando Alex Saab nelle mani di Dio e ci sarà Giustizia, perché ci sarà verità”, ha detto domenica Nicolásin diretta tv, leggendo un passo della Bibbia. Oggi Saab è apparso davanti a un tribunale di. Faccendiere colombiano di origine libanese, moglie italiana, è stato accusato di essere un prestanome del presidente venezuelano e di altri pezzi grossi del regime, attraverso una rete di imprese fantasma estese tra Emirati Arabi Uniti, Turchia, Hong Kong, Panama, Colombia e Messico. E di avere a sua volta intascato almeno 350 milioni di dollari su progetti del governo venezuelano per fornire case e generi alimentari alla popolazione. E di avere aiutato il regime ad aggirare sanzioni internazionali, in accordo con Russia, Iran e Turchia. E di avere riciclato denaro sporco. Il 12 giugno del 2020, su richiesta degli Stati Uniti ...

Oggi Saab è apparso davanti a un tribunale di. Faccendiere colombiano di origine libanese, moglie italiana, è stato accusato di essere un prestanome del presidente venezuelano e di altri pezzi ...