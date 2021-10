Bollette e rifiuti, il Comune di Campoformido approva aumento dei contributi (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 54 times, 54 visits today) Ultime notizie: A Campoformido tutta Villa Primavera sarà illuminata con dei nuovi led Campoformido, passeggiate alla scoperta del parco del Cormôr con l'asinello ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 54 times, 54 visits today) Ultime notizie: Atutta Villa Primavera sarà illuminata con dei nuovi led, passeggiate alla scoperta del parco del Cormôr con l'asinello ...

Advertising

verbanonews : New post: Un contributo per bollette e tassa rifiuti alle famiglie di Baveno in difficoltà - massimo_medugno : RT @LucaAterini: Le cartiere a rischio fermo per caro bollette: la soluzione passa da biometano e recupero rifiuti - CorriereRomagna : Forlì, sconti sulle bollette dei rifiuti alle aziende - - LaTataBlu : @gualtierieurope Cosa pensa di fare per risolvere la situazione RIFIUTI? Roma è una discarica a cielo aperto. L'A… - LucaAterini : Le cartiere a rischio fermo per caro bollette: la soluzione passa da biometano e recupero rifiuti… -