Tu Si Que Vales, Rudy Zerbi tocca le parti intime del concorrente. Maria De Filippi: "Mi vergogno per te" (Di domenica 17 ottobre 2021) Nello studio di Tu Si Que Vales, durante la puntata di ieri 16 ottobre, è sbarcato Kirby Roy, maestro jujitsu, arte marziale giapponese. L'uomo, 67 anni, ha mostrato di saper incassare calci e pugni senza fare una piega. In qualsiasi parte del corpo. A quel punto il giudice Teo Mammucari, chiamato in causa dal maestro, ha chiesto: "Ma lei non ha una conchiglia, qualcosa?". Il maestro ha fatto cenno di no. Rudy Zerbi, altro giudice del programma di Canale 5, ha rotto il ghiaccio: "Posso controllare?". "No, proprio no", ha replicato Maria De Filippi. Ma quella di Zerbi era una domanda retorica. Quando il maestro ha annuito, il giudice si è alzato ed ha controllato -con tanto di "toccatina" – se l'uomo indossasse o meno una protezione per le parti intime.

