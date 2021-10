Paura in Newcastle - Tottenham: malore per un tifoso e gara sospesa (Di domenica 17 ottobre 2021) INGHILTERRA - Ndombele, Kane e Son, il Tottenham ribalta l'iniziale vantaggio del Newcastle al 2' con Wilson e rende inutile il 2 - 3 finale (autogol di Dier), prendendo la vittoria, decisiva per ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) INGHILTERRA - Ndombele, Kane e Son, ilribalta l'iniziale vantaggio delal 2' con Wilson e rende inutile il 2 - 3 finale (autogol di Dier), prendendo la vittoria, decisiva per ...

