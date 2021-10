Meteo 17 ottobre: tempo stabile e temperature in aumento (Di domenica 17 ottobre 2021) In questa giornata di domenica 17 ottobre l’alta pressione permetterà un rialzo delle temperature su gran parte dell’Italia, ma qualche pioggia su Calabria e Sicilia. (foto pubblico dominio)Secondo le previsioni Meteo la giornata di oggi, domenica 17 ottobre, sarà piuttosto stabile con temperature in lieve aumento in tutto il paese. Al Nord e al Centro Nord è previsto un tempo sereno salvo alcuni fenomeni di nebbia in Pianura Padana nelle prime ore della giornata e qualche nube sparsa sull’arco alpino. Al Sud il cielo sarà coperto da nuvole in transito e temporali per tutta la giornata in Sicilia e che arriveranno in serata sulla Puglia centrale. Già dalla giornata di ieri i venti freddi provenienti dal Nord Europa si sposteranno ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021) In questa giornata di domenica 17l’alta pressione permetterà un rialzo dellesu gran parte dell’Italia, ma qualche pioggia su Calabria e Sicilia. (foto pubblico dominio)Secondo le previsionila giornata di oggi, domenica 17, sarà piuttostoconin lievein tutto il paese. Al Nord e al Centro Nord è previsto unsereno salvo alcuni fenomeni di nebbia in Pianura Padana nelle prime ore della giornata e qualche nube sparsa sull’arco alpino. Al Sud il cielo sarà coperto da nuvole in transito erali per tutta la giornata in Sicilia e che arriveranno in serata sulla Puglia centrale. Già dalla giornata di ieri i venti freddi provenienti dal Nord Europa si sposteranno ...

