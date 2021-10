Luiz Felipe crede di poter sfottere Correa che invece la prende malissimo VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021) Al termine della partita, con gli animi ancora accesi dopo quanto accaduto specie nel corso dell’episodio che ha portato al 2-1 della Lazio (che ha segnato con l’interista Dimarco a terra), le immagini mostranosulle spalle disorridente dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. I due sono molto amici. Il laziale aveva sottovalutato lo stato d’animo dell’interista che ha reagito allontanando il difensore bianconceleste. I giocatori nerazzurri sono intervenuti. L’arbitro Irrati ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di. Il quale è immediatamente scoppiato in lacrime, mimando più volte il proprio gesto per sottolinearne l’intento bonario. L'articolo ilNapolista.

è stato espulso per quello che poteva sembrare un comportamento antisportivo per aver abbracciato Correa, sui social fa chiarezza Il fra west di Lazio - Inter si è concluso con il rosso a ...La coda velenosa è poi il rosso a(che scoppia in lacrime), reo secondo l'arbitro di aver assaltato un nervoso Correa - altro ex, fischiatissimo come De Vrij - quando invece voleva andare ...Il brasiliano salta addosso al Tucu scatenando le reazioni del web: c'è chi comprende il gesto, chi invece non lo risparmia.Tutte le scelte dei principali quotidiani, sportivi e non solo, in merito alle valutazioni dei biancocelesti dopo la partita di ieri ...