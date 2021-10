Juventus-Roma, Adani: “Juve non abbassarti, Roma continua così” (Di domenica 17 ottobre 2021) Daniele Adani, opinionista Rai, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al big match tra Juventus e Roma. L’ex difensore dell’Inter ha fornito alcune letture per analizzare la partita che sarà e provare a dare un pronostico finale Chi fa la partita? “In partite così equilibrate è difficile che per tutti i 90 minuti di gioco una squadra tenga il pallino del gioco e l’altra resti chiusa dietro. Ma di certo c’è più ricerca tra i giallorossi, almeno nelle intenzioni. Però stiamo attenti alla crescita della Juventus: il secondo tempo contro il Toro è stato il migliore della stagione. Mi sembra che i bianconeri abbiano ritrovato lo spirito del loro allenatore, mettendo più pressione ai portatori palla avversari e questo facilita anche ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Daniele, opinionista Rai, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al big match tra. L’ex difensore dell’Inter ha fornito alcune letture per analizzare la partita che sarà e provare a dare un pronostico finale Chi fa la partita? “In partiteequilibrate è difficile che per tutti i 90 minuti di gioco una squadra tenga il pallino del gioco e l’altra resti chiusa dietro. Ma di certo c’è più ricerca tra i giallorossi, almeno nelle intenzioni. Però stiamo attenti alla crescita della: il secondo tempo contro il Toro è stato il migliore della stagione. Mi sembra che i bianconeri abbiano ritrovato lo spirito del loro allenatore, mettendo più pressione ai portatori palla avversari e questo facilita anche ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - JuventusLatam : RT @romeoagresti: La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ?? Bernar… - cicciojumped3 : RT @romeoagresti: #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??… -