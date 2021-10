Highlights e gol Napoli-Torino 1-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per l’ottava giornata di. Al Maradona nel primo tempo gli azzurri vanno vicini al gol con Insigne che calcia un rigore ma lo sbaglia, nella ripresa gol annullato a Di Lorenzo e poi a dieci minuti dalla fine gol rocambolesco di Osimhen che vale la vittoria. I diritti deglidellaA sono detenuti in esclusiva dalla LegaA e da Dazn e, per tale motivo, vi proponiamo i link dei rispettivi canali YouTube, dove a breve verrà pubblicato ildelle azioni salienti della partita. LE PAGELLE E I VOTI CANALE LEGAA CANALE DAZN ITALIA SportFace.

Serie A, Cagliari-Sampdoria 3-1: gol e highlights

Juric Note : al 27' Insigne sbaglia un rigore Empoli - Atalanta 1 - 4 vedi anche Lazio - Inter 3 - 1: video, gol della partita di Serie A Ospiti in vantaggio all'11 con ... Guarda gli highlights completi di Napoli-Torino, partita valida per l'ottava giornata di Serie A: scopri cos'è successo ... Vittoria di misura per il Napoli di Luciano Spalletti contro il Torino nel match valido per l'ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. Sul rettangolo verde del Diego Armando Maradon ...