Greenpass e identificazione di gruppo (Di domenica 17 ottobre 2021) I fatti Dal 15 Ottobre scorso tutti i lavoratori sprovvisti di Greenpass sono stati allontanati dal posto di lavoro, per un decreto che avrà validità fino al 31 Dicembre e studiato per gestire il virus Covid19. Numerose le reazioni dei cittadini che si sono schierati a favore, reclamando il diritto alla ripresa della libertà; dall’altra sponda altrettante reazioni di chi invece non accetta una misura del genere. Non entreremo nel merito di scelte politiche, come più volte ribadito, non è il mio lavoro. Osservando le dinamiche sociali ci sono alcuni aspetti che mi interessano – a prescindere dalle polemiche e dal tipo di evento che sia un fatto politico, di cronaca o di attualità e che francamente trovo deleterio oltre che fastidioso: la suddivisione in due poli, il noi e il loro. Come si forma un gruppo? Nella letteratura psicologica ci sono numerosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) I fatti Dal 15 Ottobre scorso tutti i lavoratori sprovvisti disono stati allontanati dal posto di lavoro, per un decreto che avrà validità fino al 31 Dicembre e studiato per gestire il virus Covid19. Numerose le reazioni dei cittadini che si sono schierati a favore, reclamando il diritto alla ripresa della libertà; dall’altra sponda altrettante reazioni di chi invece non accetta una misura del genere. Non entreremo nel merito di scelte politiche, come più volte ribadito, non è il mio lavoro. Osservando le dinamiche sociali ci sono alcuni aspetti che mi interessano – a prescindere dalle polemiche e dal tipo di evento che sia un fatto politico, di cronaca o di attualità e che francamente trovo deleterio oltre che fastidioso: la suddivisione in due poli, il noi e il loro. Come si forma un? Nella letteratura psicologica ci sono numerosi ...

Advertising

CorriereCitta : Greenpass e identificazione di gruppo - Viktoriaduz1 : RT @laperlaneranera: Il #GreenPass non è solo un Documento, per l'Identificazione dei Movimenti, e Futuri Controlli di Spesa sui Singoli Ci… - IulianaAdriana3 : RT @laperlaneranera: Il #GreenPass non è solo un Documento, per l'Identificazione dei Movimenti, e Futuri Controlli di Spesa sui Singoli Ci… - CORDESCOM : RT @laperlaneranera: Il #GreenPass non è solo un Documento, per l'Identificazione dei Movimenti, e Futuri Controlli di Spesa sui Singoli Ci… - marialetiziama9 : RT @laperlaneranera: Il #GreenPass non è solo un Documento, per l'Identificazione dei Movimenti, e Futuri Controlli di Spesa sui Singoli Ci… -