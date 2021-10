Dybala, è arrivata la notizia che la Juventus temeva di più (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus e Max Allegri dovranno fare a meno di Dybala nel match contro la Roma di questa sera, Mourinho alle prese con il dubbio Abraham Nel big match contro la Roma, Max Allegri dovrà rinunciare a Paulo Dybala. L’attaccante argentino salterà il big match di oggi a causa dei suoi probremi fisici, non ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Lae Max Allegri dovranno fare a meno dinel match contro la Roma di questa sera, Mourinho alle prese con il dubbio Abraham Nel big match contro la Roma, Max Allegri dovrà rinunciare a Paulo. L’attaccante argentino salterà il big match di oggi a causa dei suoi probremi fisici, non ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Juve, Allegri LIVE: ‘Morata può essere a disposizione, Dybala assolutamente no. Ambra? Non parlo di vita privata’:… - 1999desa : @BiRaskolnikov Resta il fatto che non mi hai risposto su Dybala, Ronaldo, Messi ecc ecc... son diventati tutti scar… - Support_Dybala : @soyEsauritaa ah avevo capito che eri arrivata allo stadio per vedere la partita -