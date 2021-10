Cortei contro il Green pass | due arresti e otto denunce a Milano

Advertising

AngeloCiocca : Dopo giorni di duri attacchi da #sinistra contro il #centrodestra ecco che, come spesso accade, proprio gli… - AnnalisaChirico : Al ministro dell’Interno che dice: “se si bloccava Castellino c’era il rischio di reazione violenta”, domando: megl… - AldoModica : RT @OrtigiaP: I MEDIA SILENZIANO LE PIAZZE.Da luglio ad oggi i centri delle città da nord a sud vedono cortei imponenti di gente che protes… - fantasyeydor01 : RT @TELADOIOLANIUS: Ieri in testa ai cortei di protesta gli anarchici. Anche loro volevano raggiungere la sede della Cgil ma questa volta s… - TELADOIOLANIUS : Ieri in testa ai cortei di protesta gli anarchici. Anche loro volevano raggiungere la sede della Cgil ma questa vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortei contro

tutto sommato tranquilli quelli che si sono visti ieri nelle più grandi città italiane, a ...arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione di ieri a Milano......per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione di sabato a Milanol'... Il pm milanese ha più volte sottolineato come in questivi sia il rischio di infiltrazioni di ...Sociologi e politologi analizzano il fenomeno: «Attenzione a generalizzare e semplificare, bisogna mediare per allentare la tensione». Isolare i violenti e non sopravvalutare la sbornia digitale che d ...Momenti di tensione alla manifestazione tenutasi ieri a Milano. In più occasioni, gli agenti in tenuta antisommossa sono stati costretti a intervenire. 16 attivisti identificati, 9 accompagnati in que ...