Cade in vasca di depurazione per recuperare la palla: morto affogato 14enne di Castellanza (Di domenica 17 ottobre 2021) È morto in ospedale a causa che dell’acqua che aveva invaso i suoi polmoni. Un ragazzo di 14 anni è affogato dopo essere caduto in una vasca di depurazione, domenica a Castellanza, in provincia di Varese. Il giovane è stato recuperato in fin di vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è morto appena arrivato al policlinico di Legnano. Come riporta Il Giorno, secondo una prima ricostruzione l’adolescente stava giocando a calcio con alcuni amici nei pressi di un impianto lavorativo in via Isonzo quando la palla è finita nella vasca. A quel punto lui si è tuffato per recuperarla ed è subito scomparso sotto l’acqua. Erano da poco passate le 17 quando è stato lanciato l’allarme: sul posto sono subito arrivati i soccorritori dell’Areu (Agenzia regionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Èin ospedale a causa che dell’acqua che aveva invaso i suoi polmoni. Un ragazzo di 14 anni èdopo essere caduto in unadi, domenica a, in provincia di Varese. Il giovane è stato recuperato in fin di vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed èappena arrivato al policlinico di Legnano. Come riporta Il Giorno, secondo una prima ricostruzione l’adolescente stava giocando a calcio con alcuni amici nei pressi di un impianto lavorativo in via Isonzo quando laè finita nella. A quel punto lui si è tuffato per recuperarla ed è subito scomparso sotto l’acqua. Erano da poco passate le 17 quando è stato lanciato l’allarme: sul posto sono subito arrivati i soccorritori dell’Areu (Agenzia regionale ...

