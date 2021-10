Cacciatore spara un colpo | ma sbaglia mira | donna ferita all' occhio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cacciatore spara

Una donna di 51 anni è rimasta ferita ad un occhio in seguito ad un colpo sparato da un cacciatore che stava mirando ad una preda. L'incidente è avvenuto a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. La donna sarebbe stata colpita fortunatamente non in pieno volto, ma da alcuni pallini.