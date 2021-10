Ballottaggio, primi dati del Viminale: affluenza sotto l'11% (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui Roma, Latina, Torino e Trieste. I primi dati sulle... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui Roma, Latina, Torino e Trieste. Isulle...

Advertising

ilmessaggeroit : Ballottaggio, primi dati del Viminale: affluenza sotto l'11% - silvio_garofalo : Buone notizie per Giuseppi. Secondo i primi exit poll il Movimento Cinque Stelle avrebbe vinto al ballottaggio nei… - LisaDavidson88 : RT @DiSoia: Michael Jackson sempre al ballottaggio sta in finale, Claudio Baglioni sempre tra i primi ed esce in semifinale. #StarInTheSta… - patriziasugar2 : Ah mi sembrava strano non vanno al ballottaggio ma sono i primi tre,ok va bene così #BallandoConLeStelle #Rai1 - chairiflettuto : credo proprio che Morgan, Mietta e Arisa siano i primi tre classificati e non gli ultimi che debbano fare lo spareg… -