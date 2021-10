"Arriva la cattiveria", "Che fine farà quest'uomo". Morgan contro Selvaggia, volano stracci: accuse (molto) intime (Di domenica 17 ottobre 2021) Scintille e attimi di tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 16 ottobre. Già, perché il cast ha messo di fronte due personaggi che non le mandano a dire: Morgan e Selvaggia Lucarelli. E i due, si dà il caso, anni e anni fa ebbero un flirt, che non finì, si dice, nel migliore dei modi. Ed ecco dunque che Morgan, in veste di ballerino, si esibisce: il cantante infatti è in gara nel programma. E dopo l'esibizione Arriva il momento dei voti. Tra i votanti, ovviamente, la giurata Selvaggia Lucarelli. E quando tocca a lei, con ironia, Morgan commenta: "Arriva la cattiveria". Già, la ferocia di Selvaggia, nel programma, è nota: litiga con tutti, o quasi, e stronca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Scintille e attimi di tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 16 ottobre. Già, perché il cast ha messo di fronte due personaggi che non le mandano a dire:Lucarelli. E i due, si dà il caso, anni e anni fa ebbero un flirt, che non finì, si dice, nel migliore dei modi. Ed ecco dunque che, in veste di ballerino, si esibisce: il cantante infatti è in gara nel programma. E dopo l'esibizioneil momento dei voti. Tra i votanti, ovviamente, la giurataLucarelli. E quando tocca a lei, con ironia,commenta: "la". Già, la ferocia di, nel programma, è nota: litiga con tutti, o quasi, e stronca ...

