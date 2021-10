Texas | attacco ai diritti di ragazze e ragazzi transgender

Leggi su ilmanifesto

Il Senato delha approvato un disegno di legge che impedisce agli atletidelle scuole pubbliche di competere in squadre che corrispondono al genere in cui si identificano. La misura è in piena controtendenza con gli Stati democratici, dove idelle personevengono difesi, specialmente quelle dei più giovani, e non esistono obblighi per le atlete e gli atleti dei campionati scolastici a giocare in squadre che corrispondono al sesso biologico indicato sul certificato di nascita