Serie B | ottava giornata | il programma | la situazione attuale e le dirette tv

(Di sabato 16 ottobre 2021) Una tornata importantissima in questo campionato cadetto. LaB manda in scena l’del torneo ponendo sul tavolo imbandito delle sfide davvero molto interessanti che si svilupperanno tra oggi (sabato 16 ottobre) e domani (domenica 17 ottobre). Tutti a caccia di un Pisa che sembra, per adesso, inarrestabile: ecco tutto quello che c’è da sapere con il, lae letv.B,: ildelle gare Sarà un sabato ricchissimo di cadetteria. La capolista Pisa è chiamata ad un’altra prova di forza: sul campo di un Crotone orgoglioso, ma in estrema difficoltà, i toscani dovranno fare valere la superiorità mostrata nelle prime sette ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie ottava

Commenta per primo Milan - Hellas Verona ( calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky ) è un anticipo dell'giornata di campionato inA. I rossoneri vogliono i tre punti per regalarsi almeno una notte in testa alla classifica, in attesa di Napoli - Torino di domenica. Pioli deve fare a meno dei ...Si tratta del secondo anticipo diA dell'giornata di campionato. La partita tra Lazio e Inter potrà essere seguita sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche ...Ottava giornata di serie A, due squadre ferite devono rialzare la testa con una vittoria: chi ne uscirà vincente?L'ottava giornata di Serie A presenta una corsa scudetto avvincente: Napoli, Milan, Roma, Juve, Lazio e Inter in corsa per il titolo.