Omaggio a Napoli della Fondazione Zeffirelli | Lucio Dalla e Pino Daniele in chiave sinfonica

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’affetto diper, è cosa nota. Appassionate le sue interpretazioni di classici come “Anima e core” ed “Era de maggio”, per non dire di “Caruso”, autentica venerazionecanzone napoletana. Stima contraccambiatacittà partenopea e dai suoi artisti, in primis, altra leggenda del cantautorato scomparsa troppo presto, che conduettò più volte. Arendonoi Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina, oggi (ore 21) alla, piazza di S. Firenze, a Firenze. A rivivere, in, sono capisaldi dai ...