Nordsjaelland-Midtjylland 17 ottobre | ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per il momento l’evento più rappresentativo della stagione è stato la vittoria delal Parken per 1-0 del 19 settembre scorso, che ha permesso al club di Herning di prendere la testa della classifica e di mantenerla con tre punti di margine proprio sul Copenaghen. Il, dopo l’ottima partenza, si è sciolto come InfoBetting: Scommesse Sportive e