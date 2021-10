Mourinho | “Vina sta bene Juve? Può lottare per lo scudetto Non sarà una sfida Mou-Allegri”

(Di sabato 16 ottobre 2021) José, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della gara contro lantus. Queste le sue parole: “? Non è un dubbio, sta”. Su: “Sono quelli che hanno vinto, poi questo nome sembra una cosa negativa. Questo è un concetto sbagliato, io eabbiamo vinto qualcosa e questo deve essere visto in maniera positiva. Io ho guidato diversi club, sarò contento di salutareprima e dopo la partita. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni UEFA a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Non è che siamo grandi amici, però mi piace come persona e abbiamo un buon rapporto,un piacere stare con lui. Sono ovviamente felice che è tornato a lavorare, è stato troppo tempo ...

Queste le parole diin conferenza stampa : " Vediamo, l'allenamento di oggi è troppo poco. ...non è in dubbio. Villar è convocato". Getty Images Dybala out contro la Roma, Spinazzola ...ROMA " "L'allenamento di oggi non è sufficiente per valutare. Ma Abraham viaggia con noi e vedremo domani se giocherà. Giorno dopo giorno sta migliorando.ci sarà". Josèconfida nel recupero dell'attaccante inglese in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro la Juve, ma se l'ex Chelsea non dovesse farcela, "abbiamo ..."Se Abraham ce la farà? Credo non lo sappia nemmeno lui… La sensazione è che Mourinho lo porterà a Torino e poi valuterà. Lo stesso vale per ...Gianluca Lengua, firma de Il Messaggero, ha parlato della Roma a Radio Radio: "Abraham ha fatto tutto l'allenamento, il test decisivo è andato bene e quindi mi aspetto che ...