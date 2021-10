L' età di Mutti | mamma di Germania

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 ottobre 2021) La migliore parola è quella che non si dice. Il motto siciliano deve essere arrivato in Meclemburgo. Cresciuta lì in piena guerra fredda, Angela Merkel lo ha applicato più volte nella sua carriera politica, a cominciare dalle elezioni del 2005. Gerhard Schröder, sicuro di vincere, con tono arrogante le chiese se si potesse immaginare che il suo partito avrebbe mai accettato una coalizione guidata da Merkel. Dinanzi a quell’inconsueto attacco personale la sfidante restò in un silenzio composto, che disse molto e piacque ancora di più. Da allora sarebbe rimasta al governo per sedici anni di fila e avrebbe dosato con cura parole e silenzi. Adesso la Cancelliera aspetta con calma solo di vedere se resterà in carica fino al 17 dicembre, per battere quel giorno il record – sinora di Helmut Kohl - di longevità alla guida del governo delladel dopoguerra. Nel ...