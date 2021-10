I no Green Pass insultano a Liliana Segre: "Dovrebbe avere vergogna e sparire da dove è" (Di sabato 16 ottobre 2021) Insulti alla senatrice a vita Liliana Segre sono arrivati nel corso della manifestazione contro il Green Pass, oggi a Bologna. “Una donna che ricopre un seggio che non Dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, che Dovrebbe sparire da dove è”, ha detto uno dei manifestanti che ha preso la parola al megafono, partecipando al corteo. Cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Insulti alla senatrice a vitasono arrivati nel corso della manifestazione contro il, oggi a Bologna. “Una donna che ricopre un seggio che nonperché portaalla sua storia e che è, chedaè”, ha detto uno dei manifestanti che ha preso la parola al megafono, partecipando al corteo. Cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro iltario generale della Cgil Maurizio Landini.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - vally1904 : RT @autocostruttore: La denuncia del sindacato dell'Arma: «Carabinieri alloggiati nelle caserme fatti uscire dalle camerette se non in poss… - babyspettri : RT @Jac875: Grazie a @matteosalvinimi per aver asfaltato con la verità la #Palombelli su vaccini, novax e green pass: 1 un vaccinato può co… -