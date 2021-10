Ballando con le Stelle | super novità | non era mai accaduto prima

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per lavolta nella storia del programma, ci sarà unapercon lee la sua messa in onda Una nuova edizione dicon leè pronta a partire. Dopo la puntata di Domenica In della scorsa settimana dedicata interamente al dancing show, Milly Carlucci è pronta a L'articolo proviene da Inews.it.

INTRATTENIMENTO Su Rai Uno dalle 20.35 Ballando con le Stelle. Anteprima che presenta le 13 nuove coppie di ballerini Vip insieme con i loro maestri che prenderanno parte alla sedicesima edizione di ... Il suo sogno, dopo L'Isola dei famosi, resta legato a Ballando con le stelle. 'E' un programma che mi piacerebbe. Lo farei', dice. Milly Carlucci, ricordiamo, ha scardinato la regola legata allo stop ...