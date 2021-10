Whirlpool Napoli, licenziamenti confermati ma slittano le lettere per i 320 operai (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Whirlpool ha confermato di voler chiudere nelle prossime ore la procedura per i 320 licenziamenti dello stabilimento di via Argine: lo ha ribadito ai ministri Giorgetti e Orlando, incontrati in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laha confermato di voler chiudere nelle prossime ore la procedura per i 320dello stabilimento di via Argine: lo ha ribadito ai ministri Giorgetti e Orlando, incontrati in...

Advertising

fimbrescia : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool continua al @MISE_GOV la trattativa, @nobis_max #FIM ??resteremo qui fino a quando non arriva una risposta per… - VincenzoGalian7 : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool continua al @MISE_GOV la trattativa, @nobis_max #FIM ??resteremo qui fino a quando non arriva una risposta per… - ImparatoPasqual : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool continua al @MISE_GOV la trattativa, @nobis_max #FIM ??resteremo qui fino a quando non arriva una risposta per… - MariellaMurolo : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool continua al @MISE_GOV la trattativa, @nobis_max #FIM ??resteremo qui fino a quando non arriva una risposta per… - UnionFim : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool continua al @MISE_GOV la trattativa, @nobis_max #FIM ??resteremo qui fino a quando non arriva una risposta per… -