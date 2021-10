Roma: Abraham non si è allenato (ma con la Juve vuole esserci). Vina rientra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il provino decisivo ci sarà domani in campo perché Tammy Abraham vuole provare ad esserci, almeno in panchina, contro la Juventus. Oggi però l'attaccante inglese in campo non si è neppure affacciato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il provino decisivo ci sarà domani in campo perché Tammyprovare ad, almeno in panchina, contro lantus. Oggi però l'attaccante inglese in campo non si è neppure affacciato ...

Advertising

SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - SkySport : Come sta Dybala? Abraham recupera? E Immobile? Tutte le news di formazione squadra per squadra in vista del ritorno… - DiMarzio : #Abraham non termina la partita: la situazione infortunio - Fprime86 : RT @sportmediaset: Roma, ancora terapie per #Abraham: domani l'ultimo provino per la Juve. #SportMediaset - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Roma: Abraham non si è allenato (ma con la Juve vuole esserci). Vina rientra -