Robert Durst condannato all'ergastolo per l'omicidio di Susan Berman

Robert Durst è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della sua amica, Susan Berman. La donna era stata uccisa nel dicembre del 2000 con un colpo di pistola alla testa. Il milionario è stato condannato all'ergastolo, per omicidio di primo grado (premeditato) senza possibilità di libertà condizionale. Negli Stati Uniti è la pena più grave, dopo quella di morte. La vittima dell'omicidio è Susan Berman, morta nel dicembre del 2000.

