Premio Friuli Storia 2021

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilritorna in presenza e riabbraccia il suo pubblico. Venerdì sera si è infatti conclusa l’edizionedelnazionale dicontemporanea, con una partecipata cerimonia nella splendida cornice dell’ex Chiesa di San Francesco a Udine. Ad aggiudicarsi l’ottava edizione delè stato Jacopo Lorenzini con L’elmo di Scipio. Storie del Risorgimento in uniforme, Salerno Editrice, 2020. Il volume ha ricevuto il 46% delle preferenze da parte della giuria popolare composta da 300 lettori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Ha così superato gli altri due volumi della terzina selezionata dalla giuria scientifica, ovvero Paolo Nello,dell’Italia fascista, ...

Ne parleranno domani il finalista del Premio Luchetta 2021 Luca Attanasio, il vincitore nella ... Coordina il panel la giornalista Eva Ciuk, della redazione TGR RAI Friuli Venezia Giulia. Il Premio Storia ritorna in presenza e riabbraccia il suo pubblico. Venerdì sera si è infatti conclusa l'edizione 2021 del premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia, con una ... Con L'elmo di Scipio. Storie del Risorgimento in uniforme (Salerno Editrice) Jacopo Lorenzini ha ottenuto il 46% delle preferenze della giuria popolare del premio Friuli Storia formata da 300 lettori ...