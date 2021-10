Masters1000 Indian Wells 2021 | Tsitsipas e Zverev puntano alle semifinali Ma prima | gli scogli Basilashvili e Fritz

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Cameron Norrie e Grigor Dimitrov aspettano di sapere da chi sarà composta l’altra semifinale deldi. Un venerdì sera che vedrà come protagonisti Stefanose Alexander, sempre più giocatori in vista di questa epoca tennistica. Ma entrambi non incontrano l’avversario che si sarebbero aspettati all’inizio del torneo. Per il greco, la roulette ha ‘estratto’ il nome di Nikoloz, che ha approfittato dello scivolone al secondo turno di Felix Auger-Aliassime, colui che presidiava quella parte di tabellone con la testa di serie numero 7. Christopher Eubanks, Albert Ramos-Vinolas e Karen Khachanov: questi i tre avversari nel suo cammino californiano;è sicuramente di una levatura superiore e ha dalla sua parte i due ...

I giudizi in un modo o nell'altro sono sempre troppo frettolosi perché ci si trova a parlare di un tennista in formazione. Certo, ieri ha giocato male, non ha gestito al meglio quando si è trovato in ...In campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene. Ma ho provato a lottare fino alla fine. Lui sicuramente ha giocato meglio di me, io ho ...Cameron Norrie e Grigor Dimitrov aspettano di sapere da chi sarà composta l'altra semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Un venerdì sera che vedrà come protagonisti Stefanos Tsitsipas e Alexander ...Sono Grigor Dimitrov e Cameron Norrie i primi semifinalisti del Masters 1000 di Indian Wells. Il bulgaro conquista la sua centesima vittoria in un 1000, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, ...