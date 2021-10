L’opera distrutta di Banksy venduta all’asta 22 milioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'opera di Banksy, quello che ne rimane, chiamata in origine "Girl with balloon" (la ragazza col palloncino) è stata venduta all'asta per 22 milioni di euro da Shoteby's a Londra. Una cifra record che arriva tre anni dopo la prima sorprendente asta in cui prima venne comprata per 1,3 milioni di euro e poi, pochi minuti dopo l'assegnazione, distrutta davanti agli occhi increduli dei presenti. Un meccanismo nascosto nella cornice dall'artista la tagliò inesorabilmente, ma si inceppò e non riuscì a finire il suo compito.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/L-opera-distrutta-di-Banksy-venduta-all-asta-per-22-mln-di-euro 20211015 video 14271971-1.mp4"/videoNell'occasione Banksy ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'opera di, quello che ne rimane, chiamata in origine "Girl with balloon" (la ragazza col palloncino) è stataall'asta per 22di euro da Shoteby's a Londra. Una cifra record che arriva tre anni dopo la prima sorprendente asta in cui prima venne comprata per 1,3di euro e poi, pochi minuti dopo l'assegnazione,davanti agli occhi increduli dei presenti. Un meccanismo nascosto nella cornice dall'artista la tagliò inesorabilmente, ma si inceppò e non riuscì a finire il suo compito.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/L-opera--di--all-asta-per-22-mln-di-euro 20211015 video 14271971-1.mp4"/videoNell'occasione...

