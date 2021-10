L'Eredità, Flavio Insinna saluta una delle campionesse e Camilla sbaglia testo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Puntata di addii, emozioni e new entry quella de L'Eredità del 15 ottobre. Dopo diversi giorni di permanenza all'interno del game show di Rai 1, per una delle campionesse più amate e seguite della trasmissione è giunto il momento di fare i bagagli e congedarsi dalla trasmissione condotta da Flavio Insinna. Prima di andare via, la campionessa ha speso parole importanti nei confronti dello staff. La Ghigliottina, inoltre, ha visto protagonista una faccia nuova, sarà riuscita a trionfare? L'Eredità, Tiziana e Francesca al confronto: una di loro esce di scena Francesca e Tiziana si sono ritrovate ad un confronto che ha offerto le chiavi di accesso al Triello, ma soltanto ad una di loro. Purtroppo a non farcela è stata Francesca la quale, prima di uscire di scena, ci ha tenuto ad esprimere ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Puntata di addii, emozioni e new entry quella de L'del 15 ottobre. Dopo diversi giorni di permanenza all'interno del game show di Rai 1, per unapiù amate e seguite della trasmissione è giunto il momento di fare i bagagli e congedarsi dalla trasmissione condotta da. Prima di andare via, la campionessa ha speso parole importanti nei confronti dello staff. La Ghigliottina, inoltre, ha visto protagonista una faccia nuova, sarà riuscita a trionfare? L', Tiziana e Francesca al confronto: una di loro esce di scena Francesca e Tiziana si sono ritrovate ad un confronto che ha offerto le chiavi di accesso al Triello, ma soltanto ad una di loro. Purtroppo a non farcela è stata Francesca la quale, prima di uscire di scena, ci ha tenuto ad esprimere ...

