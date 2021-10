Katey Sagal, investita da un'auto, è stata ricoverata in ospedale (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attrice Katey Sagal è stata investata da un'auto ed è attualmente ricoverata in ospedale, anche se le sue situazioni non destano preoccupazioni. Katey Sagal è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da una macchina nella città di Los Angeles, nella mattinata di venerdì. L'attrice, secondo quanto riportato da TMZ, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo che stava girando a sinistra a un incrocio. Secondo quanto riportato online, la persona che era alla guida, ha immediatamente prestato soccorso a Katey Sagal e ha chiamato un'ambulanza. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attriceinveda un'ed è attualmentein, anche se le sue situazioni non destano preoccupazioni.indopo essereda una macchina nella città di Los Angeles, nella mattinata di venerdì. L'attrice, secondo quanto riportato da TMZ, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando ècolpita da un veicolo che stava girando a sinistra a un incrocio. Secondo quanto riportato online, la persona che era alla guida, ha immediatamente prestato soccorso ae ha chiamato un'ambulanza. ...

