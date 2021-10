Goldman Sachs, utile oltre i 5 miliardi nel terzo trimestre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Goldman Sachs, tra le più importanti banche d’affari a livello globale e recentemente accostata al mondo del calcio in virtù del ruolo di advisor nella ristrutturazione del debito dell’Inter, ha comunicato i dati trimestrali. La banca chiude il terzo trimestre con un utile in aumento del 60% a 5,38 miliardi di dollari, circa 4,64 miliardi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021), tra le più importanti banche d’affari a livello globale e recentemente accostata al mondo del calcio in virtù del ruolo di advisor nella ristrutturazione del debito dell’Inter, ha comunicato i dati trimestrali. La banca chiude ilcon unin aumento del 60% a 5,38di dollari, circa 4,64L'articolo

Advertising

bancaynegocios : Goldman Sachs dispara un 60% su beneficio - CalcioFinanza : Goldman Sachs chiude il terzo trimestre con un utile oltre i 5 miliardi di dollari - Immitisultionem : Finché l'ex banchiere di Goldman Sachs e i suoi lacchè non si dimettono, io a casa non ci torno! - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Goldman Sachs, utile oltre i 5 miliardi nel terzo trimestre: Goldman Sachs, tra le più importanti… - GualcoGabriella : RT @ElioLannutti: #DraghiDimettiti. Vile affarista assoldato da Goldman Sachs per servigi resi,osannato dai servi come salvatore della Patr… -