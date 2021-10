Ciclismo | Qhubeka manca l' iscrizione al World Tour | ma c' è ancora speranza

Advertising

Bologna, 15 ottobre 2021 " Momento difficile per laNextHash , team World Tour di. La squadra non è riuscita a presentare entro la scadenza di oggi i documenti necessari all'iscrizione per il World Tour del prossimo anno, ma questo non ...Siamo una realtà unicia nel panorama sportivo come organizzazione guidata da partnershipcheha visto il nostro team raccogliere oltre 6 milioni di dollari per l'organizzazione di beneficenza.La squadra africana non ha rispettato la scadenza del 15 ottobre, ma anche l’anno scorso riuscì ad iscriversi a novembre ...La Qhubeka-Nexthash non si è iscritta per il momento al World Tour 2022, la massima serie mondiale del ciclismo. La formazione sudafricana non ha potuto presentare domanda per una licenza, visto che è ...