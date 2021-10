Basket | Nico Mannion torna a giocare dopo l’infezione intestinale

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è pronto per fare il suo debutto stagionale con la maglia della Virtus Bologna. Il playmaker bianconero ha dovuto affrontare un’infezionele Olimpiadi di Tokyo 2020, ha recuperato ed èto a disposizione. Il giocatore potrebbe scendere in campo nel weekend nella partita di Serie A contro Trieste.ha parlato in conferenza stampa: “Adesso sto bene. Mi trovo bene a Bologna e sento l’affetto dei tifosi. Vorrei ringraziare Baraldi, il coach, Ronci, lo staff medico e tutti quelli che mi sono stati vicini. Sono molto contento didomani e sono felice si cominciare. Quando sono arrivato, all’inizio non pensavo al. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato tutto, ho ricominciato a ...

Parole diMannion nella conferenza stampa in Casa Virtus. Il playmaker bianconero, dopo lo ... "Quando sono arrivato, all'inizio non pensavo al. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato ...Parole diMannion nella conferenza stampa in Casa Virtus. Il playmaker bianconero, dopo lo ... "Quando sono arrivato, all'inizio non pensavo al. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato ...Dopo le emozioni e i colpi di scena della prima giornata torna in campo il Girone Sud della Serie A2. Sfida dal grande fascino quella tra Pall. Vigarano e O.ME.P.S. Givova Battipaglia (sabato, ...Voglio migliorare tanto in difesa come vuole il coach e imparare a passare come Milos (Teodosic, ndr), uno dei migliori d’Europa'. Il primo guizzo di Nico Mannion contro i cechi. Serie A Top 10: da Ma ...