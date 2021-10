Agente Vlahovic: «Non parlo più con Commisso, in estate c’era l’offerta giusta» (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Agente di Dusan Vlahovic ha parlato del futuro del suo assistito: «Con Commisso non parlo più, in estate c’era anche l’offerta giusta» In un’intervista a Firenzeviola, l’Agente di Dusan Vlahovic – attaccante della Fiorentina – ha parlato del futuro del suo assistito e ha anche rivelato un retroscena dell’ultimo calciomercato. RINNOVO – «Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con i giornalisti né con la società». OFFERTA ATLETICO – «Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus (dell’Atletico Madrid ndr.), tra noi e il club acquirente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’di Dusanha parlato del futuro del suo assistito: «Connonpiù, inanche» In un’intervista a Firenzeviola, l’di Dusan– attaccante della Fiorentina – ha parlato del futuro del suo assistito e ha anche rivelato un retroscena dell’ultimo calciomercato. RINNOVO – «Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con i giornalisti né con la società». OFFERTA ATLETICO – «Quest’avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus (dell’Atletico Madrid ndr.), tra noi e il club acquirente ...

