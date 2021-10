Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis paparazzati insieme in occasione della partita dell’Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quando i nomi di Andrea Damante e Giulia De Lellis vengono accostati si crea sempre un gran clamore sui social, ed è avvenuto anche questa volta. Qualche giorno fa, infatti, in occasione della partita di National League tra Italia e Spagna che si è disputata a Milano, allo stadio San Siro, i fan di Andrea e Giulia avevano notato già dei movimenti sospetti sui social da parte dei due ragazzi. Oltre alle Instagram Stories che facevano già capire che entrambi si trovavano allo stadio: i due nelle ore successive avevano poi fatto altre storie nei loro profili, e nello specifico a colpire i fan era stato il fatto che entrambi avessero usato la stessa didascalia ‘male, ma non malissimo‘: A confermare che i due fossero effettivamente vicini ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quando i nomi diDevengono accostati si crea sempre un gran clamore sui social, ed è avvenuto anche questa volta. Qualche giorno fa, infatti, indi National League tra Italia e Spagna che si è disputata a Milano, allo stadio San Siro, i fan diavevano notato già dei movimenti sospetti sui social da parte dei due ragazzi. Oltre alle Instagram Stories che facevano già capire che entrambi si trovavano allo stadio: i due nelle ore successive avevano poi fatto altre storie nei loro profili, e nello specifico a colpire i fan era stato il fatto che entrambi avessero usato la stessa didascalia ‘male, ma non malissimo‘: A confermare che i due fossero effettivamente vicini ...

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - marcodimaio : Una bella pagina: la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla parità salariale tra donne e uomi… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - sansasbff : RT @tennantslaugh: Possiamo smetterla di romanticizzare in questo modo le tradizioni teatrali in cui alle donne non era permesso recitare?… - nolocalsplease : @beatrixkiddozz -non è che i successi delle donne sono sempre dovuti aglo uomini' ecc e ne fanno un discorso morale… -