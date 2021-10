Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 12:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Green Passport II rischio blocco draghi incontra i sindacati a Palazzo Chigi Questo passaporto verde solamente una manovra economica non sanitaria ha detto il portavoce del Coordinamento dei Lavoratori portuali Trieste se non ci saranno novità bloccheremo Il Porto di Trieste si entrata che in uscita mettere a disposizione del personale è sprovvisto di Green Pap test molecolari antigenici rapidi gratuiti fa sapere terminale per Landini l’incontro con il premier è importante è positivo l’organizzazione Mondiale della sanità ha svelato un nuovo team di Scienziati con cui intende rilanciare l’inchiesta in fase di stallo sulle origini dei nuovi della reso Noto un altro funzionario della MS affermando che Potrebbe trattarsi dell’ultima possibilità di conoscere la verità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Green Passport II rischio blocco draghi incontra i sindacati a Palazzo Chigi Questo passaporto verde solamente una manovra economica non sanitaria ha detto il portavoce del Coordinamento dei Lavoratori portuali Trieste se non ci saranno novità bloccheremo Il Porto di Trieste si entrata che in uscita mettere a disposizione del personale è sprovvisto di Green Pap test molecolari antigenici rapidi gratuiti fa sapere terminale per Landini l’incontro con il premier è importante è positivo l’organizzazione Mondiale della sanità ha svelato un nuovo team di Scienziati con cui intende rilanciare l’inchiesta in fase di stallo sulle origini dei nuovi della reso Noto un altro funzionario della MS affermando che Potrebbe trattarsi dell’ultima possibilità di conoscere la verità ...

