Rogo ad Airola: la decisione sulla scuola in attesa dei dati dell’Arpac (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn)- Le voci si rincorrono, le notizie non confermate rischiano di rendere ancora più tortuosa la strada che porta alla normalità. A cominciare dalle scuole: in un primo momento si era parlato della ripresa delle attività didattiche, ma nelle ultime ore si è deciso di tenere ancora chiusi i plessi scolastici. Domani, quindi scuole chiuse. I dati dell’Arpac lasciano ben sperare, ma si attende un dato più attendibile. O meglio, una rilevazione in loco. Gli attuali tre aggiornamenti sulla qualità dell’aria emessi dall’Arpac riguardano le strumentazioni presenti a Napoli. Un dato quindi meno attendibile di quello che arriverà domani dopo i rilievi nel centro caudino, teatro del Rogo. Arrivano, intanto, disposizioni da parte dell’Asl ai sindaci di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- Le voci si rincorrono, le notizie non confermate rischiano di rendere ancora più tortuosa la strada che porta alla normalità. A cominciare dalle scuole: in un primo momento si era parlato della ripresa delle attività didattiche, ma nelle ultime ore si è deciso di tenere ancora chiusi i plessi scolastici. Domani, quindi scuole chiuse. Ilasciano ben sperare, ma si attende un dato più attendibile. O meglio, una rilevazione in loco. Gli attuali tre aggiornamentiqualità dell’aria emessi dall’Arpac riguardano le strumentazioni presenti a Napoli. Un dato quindi meno attendibile di quello che arriverà domani dopo i rilievi nel centro caudino, teatro del. Arrivano, intanto, disposizioni da parte dell’Asl ai sindaci di ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Rogo alla Sapa, ad Airola il tempo si è fermato: corsa per ripartire subito ... - anteprima24 : ** #Rogo ad Airola: la decisione sulla scuola in attesa dei dati dell'Arpac ** - ottopagine : Rogo Airola. Quattordici sindaci al fianco imprenditori Affinita e De Lucia #Airola - zazoomblog : Rogo ad Airola: ecco i primi dati sulla qualità dell’aria raccolti dall’Arpac - #Airola: #primi #sulla #qualità - sudreporter : #rogo #Airola, record #inquinamento a #Napoli: @OrdineBiologi lancia allarme per terreni e pascoli… -