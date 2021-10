Repubblica – Inter, a gennaio risposta sul futuro di Eriksen (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le ultime su Christian Eriksen A quattro mesi dal malore in campo durante Finlandia-Danimarca, Christian Eriksen sta vivendo la sua nuova vita a Milano. Il centrocampista danese di proprietà dell’Inter si sta godendo la famiglia e una vita molto tranquilla dopo il malore accusato. Un aggiornamento sul suo stato di salute, viene fatto da Repubblica secondo cui novità sul suo futuro si avranno nel mese di gennaio. “Tutti abbiamo ancora negli occhi quelle scene terribili e per fortuna risolte nel migliore dei modi, anche se forse Eriksen non giocherà più. È stato operato, è tornato a Milano, ora dovrà decidere insieme ai medici se tenere il defibrillatore sottocutaneo, che oggi gli impedisce di giocare in Italia ma non all’estero. A gennaio avremo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le ultime su ChristianA quattro mesi dal malore in campo durante Finlandia-Danimarca, Christiansta vivendo la sua nuova vita a Milano. Il centrocampista danese di proprietà dell’si sta godendo la famiglia e una vita molto tranquilla dopo il malore accusato. Un aggiornamento sul suo stato di salute, viene fatto dasecondo cui novità sul suosi avranno nel mese di. “Tutti abbiamo ancora negli occhi quelle scene terribili e per fortuna risolte nel migliore dei modi, anche se forsenon giocherà più. È stato operato, è tornato a Milano, ora dovrà decidere insieme ai medici se tenere il defibrillatore sottocutaneo, che oggi gli impedisce di giocare in Italia ma non all’estero. Aavremo ...

