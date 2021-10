Portuali, a Livorno il pass è un'incognita. Tdt sceglie di pagare i tamponi (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'autorità livornese rassicura: nessun problema. Ma l'indotto resta un rebus e i sindacati sono sul piede di guerra Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'autorità livornese rassicura: nessun problema. Ma l'indotto resta un rebus e i sindacati sono sul piede di guerra

cristina_lev : RT @LaVeritaWeb: Proteste anche a Genova, Livorno e Gioia Tauro. Conftrasporto e la logistica accusano: «Giovannini è stato commissariato»… - francescolett11 : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… - ninacs81 : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… - zevunderskin : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… - Maurizi89669463 : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Portuali Livorno Blocco dei porti contro il green pass: rischio caos da oggi anche in Liguria Lo sciopero nazionale dei lavoratori portuali, proclamato a partire dal 15 ottobre all'alba, a ... Trieste, Monfalcone, Ancona, Bari, Cagliari, Olbia, Palermo, Catania, Messina, Trapani, Livorno e ...

Trieste, il porto si ferma ma il fronte si spacca Negli ultimi giorni sindacati e autorità portuali hanno fatto i conti e gran parte dei portuali è già in possesso del green pass. Da Gioia Tauro, Ravenna, Livorno e Piombino, Reggio Calabria e ...

Green pass e portuali, Livorno all'opposto di Trieste: "Qui pochi no vax" IL TELEGRAFO Livorno Sicurezza: i sindacati incontrano l’Autorità LIVORNO. Incontro fra Cgil, Cisl e Uil e l’Autorità di sistema portuale «per confrontarsi sul tema della sicurezza in porto». Si è aperta «la strada a un percorso che riteniamo importante – spiegano i ...

Poli nel comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale PIOMBINO. Dopo quattro mesi dalla nomina del nuovo Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Livorno, Piombino e isola d’Elba, il consiglio regionale della Toscana ha ratificato la nom ...

